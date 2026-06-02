Un alto funzionario dell’Unione Europea ha modificato la Costituzione del paese per rimuovere il presidente ungherese. La riforma mira a eliminare il capo di Stato che non è più gradito. La modifica è stata approvata senza coinvolgere le istituzioni nazionali, suscitando critiche. La decisione ha provocato tensioni tra gli organi di governo e il governo centrale, con conseguente dibattito pubblico sulla legalità della modifica.

Laboratorio di democrazia in Ungheria. Il premier di centrodestra Peter Magyar si prepara a fare una legge costituzionale che manderebbe a casa il presidente Tamàs Sulyok, da lui definito «una marionetta di Orbán». La mossa è legittima, e il partito del premier ha anche i numeri, ma arriva dopo un ultimatum sulle dimissioni decisamente brutale. Ultimatum che il presidente ha respinto con sdegno. Insomma, c’è un notevole strappo in quel di Budapest. Ma l’Ue e i vari tutori della democrazia in Ungheria, dopo anni di faticosa vigilanza democratica, ora tacciono perché Magyar è ancora iscritto d’ufficio al partito dei Buoni. Certo, vista dall’Italia, la vicenda somiglia quasi a una sparatoria sulla piazza del Parlamento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’idolo della Ue cambia la Costituzione per far fuori il presidente ungherese

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