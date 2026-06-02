L’idolo della Ue cambia la Costituzione per far fuori il presidente ungherese
Un alto funzionario dell’Unione Europea ha modificato la Costituzione del paese per rimuovere il presidente ungherese. La riforma mira a eliminare il capo di Stato che non è più gradito. La modifica è stata approvata senza coinvolgere le istituzioni nazionali, suscitando critiche. La decisione ha provocato tensioni tra gli organi di governo e il governo centrale, con conseguente dibattito pubblico sulla legalità della modifica.
Laboratorio di democrazia in Ungheria. Il premier di centrodestra Peter Magyar si prepara a fare una legge costituzionale che manderebbe a casa il presidente Tamàs Sulyok, da lui definito «una marionetta di Orbán». La mossa è legittima, e il partito del premier ha anche i numeri, ma arriva dopo un ultimatum sulle dimissioni decisamente brutale. Ultimatum che il presidente ha respinto con sdegno. Insomma, c’è un notevole strappo in quel di Budapest. Ma l’Ue e i vari tutori della democrazia in Ungheria, dopo anni di faticosa vigilanza democratica, ora tacciono perché Magyar è ancora iscritto d’ufficio al partito dei Buoni. Certo, vista dall’Italia, la vicenda somiglia quasi a una sparatoria sulla piazza del Parlamento. 🔗 Leggi su Laverita.info
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