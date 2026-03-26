Il presidente della Corte costituzionale ha affermato che i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione non possono essere modificati o sovvertiti. Ha fatto riferimento alle procedure di revisione costituzionale e alla possibilità di inserire nuove norme, sottolineando che tali interventi devono rispettare i principi supremi sanciti dalla Carta. La dichiarazione riguarda in particolare le leggi di revisione e le modifiche costituzionali in corso.

"Con riferimento alle leggi di revisione della Costituzione e in particolare all'inserimento in Costituzione del principio del giusto processo e della tutela dell'ambiente, la Corte, in linea di continuità con la propria giurisprudenza, ha ribadito l'esistenza di princìpi 'fondamentali' o 'supremi' della nostra Costituzione, che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali". Lo afferma il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, nella sua relazione annuale sull'attività svolta nel 2025. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il presidente della Consulta: "I principi supremi della Costituzione non possono essere sovvertiti"

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