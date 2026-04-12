Chi è Peter Magyar nuovo presidente ungherese | dal poster di Orban in cameretta al simbolo della nuova Europa

Peter Magyar è stato descritto come un giovane appassionato di politica, che ha iniziato ammirando il leader nazionale e successivamente ha intrapreso un percorso di carriera nel settore. Ora, con la nomina a presidente, si trova al centro di un ruolo di grande rilievo, rappresentando un possibile segnale di cambiamento in Europa. La sua ascesa ha attirato l’attenzione come esempio di una figura che si confronta con sfide politiche di ampio respiro.

Prima fan, poi carnefice. Nel mezzo una carriera politica di livello, all’orizzonte una responsabilità enorme: essere il simbolo di un possibile nuovo corso europeo poiché primo vero vincitore contro la realtà sovranista. Peter Magyar aveva nove anni quando il comunismo crollò. Appesa nella sua stanza da bambino c’era una foto di Viktor Orban. Non l’avversario che ha dominato l’Ungheria per sedici anni, ma il giovane avvocato che nel 1989 chiedeva il ritiro delle truppe sovietiche, simbolo di una stagione che prometteva libertà e futuro. Oggi è lui a cambiare il corso del Paese, a spezzare l’uomo forte di Budapest, portando a compimento una sfida che fino a poco tempo – nelle stesse parole dei tanti sostenitori della neonata galassia di Tisza – sembrava impossibile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi è Peter Magyar, nuovo presidente ungherese: dal poster di Orban in cameretta al simbolo della nuova Europa Chi è Péter Magyar: biografia, rottura con Orbán e idee del leader di TiszaBudapest, 12 aprile 2026 – Péter Magyar è il volto che ha appena vinto le elezioni in Ungheria. Ungheria, Péter Magyar vince e chiude l’era Orbán: nasce una nuova destra europeaLa notte elettorale ungherese segna una frattura che va oltre i confini nazionali.