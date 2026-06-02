Lidia il primo voto di ottant’anni fa | Al seggio col vestito buono e il babbo Brindisi per salutare la data storica

Ottant’anni fa, una donna ha partecipato per la prima volta alle elezioni, indossando il suo vestito migliore e accompagnata dal padre. Oggi, in occasione della stessa data, si celebra con un brindisi e ricordi di quell’evento storico. La tradizione di vestirsi con cura e condividere il momento si ripete, mantenendo vivo il ricordo di un passo importante per il diritto di voto femminile. La cerimonia si svolge in un luogo pubblico, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.

Arezzo, 2 giugno 2026 – Il vestito buono tirato fuori dall’armadio e preparato con cura la sera prima. Prima del giorno che non dimentica. Nemmeno con un secolo di vita alle spalle, dopo aver tagliato il traguardo dei 101 anni. Il 2 giugno 1946 Lidia Polidori aveva 21 anni e un diploma in tasca: maestra elementare. Il ricordo è ancora ben chiaro nella mente, così come l’emozione “di essere scelta come persona del popolo che ha valori democratici e li manifesta attraverso il voto”. "Votai secondo coscienza”. Poi aggiunge, col piglio di un carattere forte: “Ma ho votato secondo la mia coscienza”. Ha scelto la repubblica, “ho scelto la libertà... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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