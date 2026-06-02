libri da leggere sul 2 giugno 1946

Sono passati 80 anni dal referendum del 1946. Ecco tre libri da leggere sull’importanza del 2 giugno: dal primo voto delle donne, al cambiamento dell’Italia fino al valore della Costituzione per i più giovani Quest’anno si celebral’80esimo anniversario della Repubblica Italiana. Il 2 giugno del 1946 i cittadini italiani furono chiamati a scegliere, tramite il referendum, tra repubblica e monarchia. La data è estremamente importante perchéper la prima volta in Italia votarono anche le donne. Ci sono storie e retroscena legati a questo importante giorno che meritano di essere conosciuti. Storie di vita che sono lo specchio di quell’epoca. Per questo, ecco alcuni libri da leggere per approfondire e comprendere, tramite gli occhi dei protagonisti, l’importanza del 2 giugno 1946. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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