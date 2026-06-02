Libri da leggere sul 2 giugno 1946
Tre libri approfondiscono il referendum del 1946, che 80 anni fa portò alla nascita della Repubblica. Uno analizza il primo voto delle donne, un altro descrive il passaggio dall’Italia monarchica a quella repubblicana, mentre il terzo si concentra sul ruolo della Costituzione per le nuove generazioni. Questi testi offrono una panoramica storica e culturale di quegli eventi fondamentali.
Sono passati 80 anni dal referendum del 1946. Ecco tre libri da leggere sull’importanza del 2 giugno: dal primo voto delle donne, al cambiamento dell’Italia fino al valore della Costituzione per i più giovani Quest’anno si celebral’80esimo anniversario della Repubblica Italiana. Il 2 giugno del 1946 i cittadini italiani furono chiamati a scegliere, tramite il referendum, tra repubblica e monarchia. La data è estremamente importante perchéper la prima volta in Italia votarono anche le donne. Ci sono storie e retroscena legati a questo importante giorno che meritano di essere conosciuti. Storie di vita che sono lo specchio di quell’epoca. Per questo, ecco alcuni libri da leggere per approfondire e comprendere, tramite gli occhi dei protagonisti, l’importanza del 2 giugno 1946. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Louise Brealey reads a letter about a very unusual Christmas gift
Notizie e thread social correlati
2 Giugno, Festa della Repubblica: 80 anni trascorsi da quel giugno 1946, ma questa Italia è degna di quel voto popolare?Il 2 giugno si celebra l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, avvenuta nel 1946 con il referendum che ha abolito la...
Premio Campiello 2026, i 5 libri finalisti da leggere quest’estateCinque romanzi sono stati selezionati come finalisti per il Premio Campiello 2026.
Temi più discussi: I consigliati per l'estate 2026: lo speciale con oltre 300 novità; Estate 2026: 7 libri selezionati per docenti da un’esperta di lettura; I migliori libri da leggere della settimana, tra Un pezzo grosso, Il cuore non va a dormire, L’addio al nubilato e La mia vita deliziosa; Libri da leggere: Maurizio de Giovanni, una certezza sulla vetta.
Un percorso di lettura di 50 libri LGBTQ+ da leggere nella vita, tra classici e romanzi moderni, in cui protagonisti sono amori osteggiati e convenzioni sociali soffocanti… ma anche romanticismo e storie a lieto fine. x.com
Grazia inserisce Alla riscossa stupidi tra i 10 nuovi libri da leggere a maggio. Mi fa piacere, anche perché è una storia che lavora molto sulle emozioni e sulle relazioni. Spero possa arrivare a chi avrà voglia di entrarci dentro. Link nel primo commento. facebook
Libri italiani must read per un neo lettore? reddit
Libri da leggere, con Cristina Cassar Scalia la vetta è giallo SiciliaCon l’ultima avventura della sua protagonista, il vicequestore Vanina Guarrasi, conquista subito il primo posto. La classifica e i consigli di Robinson ... repubblica.it
6 libri da leggere a giugno 2026Giugno è il mese che anticipa le vacanze. Le giornate si allungano, il ritmo rallenta appena, ed è il mese perfetto per libri capaci di accompagnare viaggi brevi e serate con le finestre aperte, ma ... iodonna.it