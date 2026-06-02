Libere e sovrane | una mostra in omaggio alle 21 Madri Costituenti per l’80° della Repubblica

Una mostra intitolata “Libere e sovrane” è stata inaugurata per commemorare le 21 Madri Costituenti, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica. L’esposizione si svolge in un luogo pubblico e presenta fotografie, documenti e oggetti legati alla partecipazione delle donne alla stesura della Costituzione italiana. Questa iniziativa fa parte di un ciclo di eventi promossi dal Comune di Meldola, dedicati alle tappe storiche della democrazia nel paese.

Continua il ciclo di appuntamenti culturali organizzati dal Comune di Meldola per celebrare due tappe fondamentali della nostra storia democratica: l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana e il raggiungimento del suffragio universale femminile.Da sabato 6 a sabato 20 giugno, i locali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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