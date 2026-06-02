Libere e sovrane | ina mostra in omaggio alle 21 Madri Costituenti per l’80° della Repubblica
È stata inaugurata una mostra dedicata alle 21 Madri Costituenti in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana. L’esposizione si inserisce in un ciclo di eventi culturali promossi dal Comune di Meldola, che celebrano anche il raggiungimento del suffragio universale femminile. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definirsi e presenta documenti, fotografie e testi relativi alle madri costituenti. L’obiettivo è illustrare il ruolo delle donne nella nascita della Repubblica.
Continua il ciclo di appuntamenti culturali organizzati dal Comune di Meldola per celebrare due tappe fondamentali della nostra storia democratica: l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana e il raggiungimento del suffragio universale femminile.Da sabato 6 a sabato 20 giugno, i locali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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