Libere e sovrane | ina mostra in omaggio alle 21 Madri Costituenti per l’80° della Repubblica

Notizia in breve

È stata inaugurata una mostra dedicata alle 21 Madri Costituenti in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana. L’esposizione si inserisce in un ciclo di eventi culturali promossi dal Comune di Meldola, che celebrano anche il raggiungimento del suffragio universale femminile. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definirsi e presenta documenti, fotografie e testi relativi alle madri costituenti. L’obiettivo è illustrare il ruolo delle donne nella nascita della Repubblica.