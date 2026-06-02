Libere di scegliere L’evento a Manfredonia

Da ilsipontino.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Manfredonia si è svolto un evento dedicato alla libertà di scelta. Durante l’iniziativa, sono stati affrontati temi legati alla possibilità di decidere autonomamente, con interventi di esperti e testimonianze di partecipanti. La discussione ha coinvolto il pubblico, evidenziando l’importanza del diritto di decidere sulle proprie scelte. L’evento si è concluso con un confronto diretto tra relatori e partecipanti, senza interventi di figure istituzionali o rappresentanze ufficiali.

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Le testimonianze ascoltate hanno ricordato quanto sia difficile scegliere la libertà quando si proviene da contesti mafiosi e quanto sia fondamentale il ruolo delle istituzioni e della comunità nel sostenere chi intraprende questo percorso.Particolarmente significativo è stato il richiamo al valore dell'autodeterminazione femminile: nelle realtà segnate dalla presenza mafiosa, le donne sono spesso chiamate a confrontarsi con condizionamenti culturali, familiari e sociali profondamente radicati. Per questo, ogni percorso di emancipazione rappresenta non solo una scelta personale di coraggio e libertà, ma anche un contributo concreto al cambiamento delle comunità e alla costruzione di una cultura della legalità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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