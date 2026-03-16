Manfredonia al via la raccolta di proposte per scegliere i nomi dei due asili nido comunali

A Manfredonia è iniziata la raccolta di proposte per scegliere i nomi di due asili nido comunali. I cittadini possono inviare le loro idee attraverso il sito ufficiale del Comune o presso gli uffici comunali entro una data stabilita. La decisione finale sarà presa dall’amministrazione comunale, che valuterà le proposte ricevute. La consultazione è aperta a tutti i residenti della città.

Dopo anni di attività al servizio delle famiglie, i due asili nido comunali di Manfredonia, oggi identificati semplicemente come nido di via Florio e nido di via Daunia, si preparano a compiere un passaggio significativo: dotarsi finalmente di un nome ufficiale. L’Amministrazione comunale ha deciso di avviare un percorso partecipato, coinvolgendo direttamente la cittadinanza nella fase iniziale di raccolta delle proposte. “Dare un nome a un asilo nido significa riconoscerne il valore educativo e simbolico, restituendo dignità e identità a spazi che accompagnano i primi passi di crescita dei nostri bambini”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, al via la raccolta di proposte per scegliere i nomi dei due asili nido comunali Articoli correlati Arredi innovativi per i nuovi asili nido comunali a Bari: c'è la candidatura al bando del MinisteroI nuovi asili nido del Comune di Bari potrebbero beneficiare di un finanziamento del Ministero dell'Istruzione che consentirebbe di ricevere una... Leggi anche: Asili nido comunali e convenzionati, al via le iscrizioni: "Sono 4.000 i posti disponibili" Una selezione di notizie su Manfredonia al via la raccolta di... Temi più discussi: TARI 2026 a Manfredonia: confermate le tariffe 2025 in attesa del nuovo piano rifiuti; Hamelin di Factory Compagnia Transadriatica racconta domenica 15 marzo al Dalla di Manfredonia la storia del Pifferaio Magico; Foggia-Manfredonia, Cataneo rilancia la ferrovia: Servizio tutto l’anno ed elettrificazione subito; Eolico nel Tavoliere, via libera paesaggistico al parco da 18 MW a Manfredonia. Cataneo: Ferrovia Foggia-Manfredonia, il rilancio negato: Servizio tutto l’anno ed elettrificazione subito, basta perdere tempoParte anche da Foggia la raccolta firme per il potenziamento della storica linea ferroviaria pagata dalle Comunità di Foggia, Manfredonia e Monte Sant'Angelo: l'obiettivo è replicare il modello vincen ... manfredonianews.it FOGGIA MANFREDONIA Cataneo: Ferrovia Foggia-Manfredonia, il rilancio negato: Servizio tutto l’anno ed elettrificazione subito, basta perdere tempoCataneo: Ferrovia Foggia-Manfredonia, il rilancio negato: Servizio tutto l'anno ed elettrificazione subito, basta perdere tempo ... statoquotidiano.it Telesveva. . SERIE D | Manfredonia-Paganese 3-1, Novelli: "La squadra ha giocato, soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo avuto idee e siamo stati bravi nelle due fasi. Dovevamo raddoppiare. Vanno ridotti gli errori, ormai le partite non sono più tante" - facebook.com facebook Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle ACLI: “Siamo a una settimana dal voto. È importante andare a votare non solo per affermare il tema del NO, ma anche per dare una risposta civile di partecipazione in un momento importante del nostro P x.com