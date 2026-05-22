Pulizia spiagge libere di Manfredonia e Siponto il Consigliere Marasco diffida e invita gli enti competenti a provvedere con urgenza
Il Consigliere ha diffidato gli enti competenti a intervenire urgentemente per la pulizia delle spiagge libere di Manfredonia e Siponto, con particolare attenzione alla zona della Spiaggia del Castello. La richiesta è arrivata in seguito alla segnalazione di accumuli di rifiuti e degrado in diverse aree. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori delle spiagge, che chiedono interventi rapidi per ripristinare le condizioni di decoro e sicurezza.
Pulizia spiagge libere di Manfredonia e Siponto - Situazione Spiaggia del Castello. Il Consigliere Marasco diffida e invita gli enti competenti a provvedere con urgenza Con l’avvicinarsi della stagione estiva, torna d’attualità il tema del decoro e della fruibilità delle nostre spiagge libere, bene comune e biglietto da visita della città. La foto qui allegata ritrae uno dei luoghi simbolo di Manfredonia: la Spiaggia del Castello. Un’area di pregio che merita rispetto, cura e interventi immediati, mentre quella di Siponto il Comune ha provveduto alla pulizia. A chi spetta la pulizia? Facciamo chiarezza. Sulle spiagge libere la competenza alla pulizia è chiara e definita dalla normativa vigente: Art. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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