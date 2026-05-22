Pulizia spiagge libere di Manfredonia e Siponto il Consigliere Marasco diffida e invita gli enti competenti a provvedere con urgenza

Il Consigliere ha diffidato gli enti competenti a intervenire urgentemente per la pulizia delle spiagge libere di Manfredonia e Siponto, con particolare attenzione alla zona della Spiaggia del Castello. La richiesta è arrivata in seguito alla segnalazione di accumuli di rifiuti e degrado in diverse aree. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori delle spiagge, che chiedono interventi rapidi per ripristinare le condizioni di decoro e sicurezza.

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