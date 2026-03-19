Le scoperte scientifiche del Novecento hanno portato alla creazione di armi nucleari e, contemporaneamente, a innovazioni nel campo medico. Un esempio è rappresentato dal lavoro di un sopravvissuto di Nagasaki, che ha contribuito a sviluppare strumenti per la diagnosi e la cura. Le stesse conoscenze hanno quindi trovato applicazioni diverse, passando dalla distruzione alla salvezza.

"Le stesse conoscenze scientifiche che nel Novecento hanno reso possibile la costruzione delle armi nucleari hanno anche aperto la strada a strumenti straordinari per la medicina, non di morte ma di speranza e cura". Stefano Perlini, dirigente del Dipartimento di Medicina interna e Terapia medica dell’Università, lo ha detto moderando l’incontro “Sopravvivere alla bomba atomica“, organizzato da Ateneo Studenti. A testimoniare le due facce della medaglia Sandro Rossi, fisico nucleare, dg del Cnao dove l’energia delle particelle subatomiche viene guidata con precisione per colpire i tumori e salvare vite; e Masoa Tomonaga (nella foto in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dagli atomi cattivi a quelli buoni con il sopravvissuto di Nagasaki

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