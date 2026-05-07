A Nord Roma sono stati sterilizzati 83 gatti per controllare le colonie feline presenti nella zona. Questa operazione mira a ridurre il numero di cuccioli nati ogni anno, contribuendo a mantenere un ambiente più igienico. La gestione delle colonie è considerata importante per limitare la proliferazione degli animali e prevenire problemi legati alla loro presenza nelle aree pubbliche. Le iniziative si concentrano sulla sterilizzazione come metodo principale di controllo.

? Cosa scoprirai Come influisce la sterilizzazione sulla nascita di nuovi cuccioli in zona?. Perché la gestione delle colonie è fondamentale per l'igiene pubblica?. Chi coordina gli interventi tra Ladispoli, Cerveteri e Bassano Romano?. Come si può contribuire a ridurre il randagismo nel nord Roma?.? In Breve Intervento di aprile su 47 femmine e 36 maschi tra Ladispoli e Cerveteri.. Collaborazione con NetAp per sostenere le operazioni nel quadrante nord di Roma.. L'associazione A-Mici Odv opera sul territorio sin dalla sua fondazione nel 2013.. La sterilizzazione massiva ha già causato una diminuzione dei nuovi cuccioli nati.. Ottantatré gatti tra Ladispoli, Cerveteri e le zone limitrofe a Bassano Romano sono stati sottoposti a sterilizzazione durante il mese di aprile grazie all’impegno della A-Mici Odv.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nord Roma: 83 gatti sterilizzati per proteggere le colonie feline

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