L’ex calciatore del Liverpool ha dichiarato che i proprietari del club non avevano intenzione di licenziare l’allenatore, attribuendo invece la decisione ai tifosi. Barnes ha criticato il comportamento dei supporter, sostenendo che siano stati loro a spingere per il licenziamento. La situazione riguarda la decisione di esonero di un tecnico, non attribuita ai proprietari ma ai tifosi. La vicenda si è svolta nel contesto di una decisione di gestione del personale sportivo.

2026-06-02 11:14:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’ex ala del Liverpool John Barnes ha detto che i proprietari del club non volevano licenziare Arne Slot e ha criticato i tifosi per aver forzato la mano. Slot è stato licenziato nel fine settimana, 12 mesi dopo aver guidato i Merseysiders al titolo di Premier League nella sua prima stagione in carica. L’olandese non è riuscito a sfruttare quel successo e se ne è andato non molto tempo dopo che il Liverpool era arrivato zoppicando al quinto posto. Le ultime settimane della stagione hanno visto i tifosi dei Reds esprimere la loro frustrazione per l’approccio cauto della squadra e, sebbene non sia mai stata ostile, Barnes crede che ciò sia stato sufficiente per far sì che il tabellone brandisse l’ascia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ex eroe del Liverpool John Barnes critica i tifosi per non aver sostenuto Arne Slot: “Non sono stati i proprietari a licenziare Slot, sono stati i tifosi”

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