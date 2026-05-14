Alisson alla Juve? La risposta del tecnico Slot è sibillina | I tifosi del Liverpool lo sostengano a prescindere

Il portiere brasiliano, attualmente in forza al Liverpool, è stato oggetto di speculazioni riguardo un possibile trasferimento alla Juventus. Il tecnico dell’attuale squadra ha risposto in modo ambiguo, suggerendo che i tifosi del Liverpool continuano a sostenere il portiere indipendentemente da eventuali voci di mercato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o comunicati che indicano un accordo tra le parti, e la situazione rimane da seguire attentamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui