Alisson alla Juve? La risposta del tecnico Slot è sibillina | I tifosi del Liverpool lo sostengano a prescindere
Il portiere brasiliano, attualmente in forza al Liverpool, è stato oggetto di speculazioni riguardo un possibile trasferimento alla Juventus. Il tecnico dell’attuale squadra ha risposto in modo ambiguo, suggerendo che i tifosi del Liverpool continuano a sostenere il portiere indipendentemente da eventuali voci di mercato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o comunicati che indicano un accordo tra le parti, e la situazione rimane da seguire attentamente.
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