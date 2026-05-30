BREAKING | Il Liverpool conferma la partenza di Arne Slot

Il Liverpool ha annunciato ufficialmente che Arne Slot ha lasciato il club con effetto immediato. La notizia ha subito attirato l’attenzione online, dove si discute della sua partenza. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri dell’allenatore. La comunicazione ufficiale è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, senza ulteriori commenti o dichiarazioni.

2026-05-30 13:32:00 Il web non parla d’altro: Il Liverpool ha confermato che Arne Slot ha lasciato il club con effetto immediato. Ci si aspettava che Slot rimanesse per la terza stagione in carica ad Anfield nonostante una stagione estremamente deludente senza trofei che li ha visti finire quinti in Premier League, assicurandosi per un pelo la qualificazione alla Champions League. Ma invece i Reds hanno deciso di separarsi dall’olandese, che ha portato il Liverpool al titolo di Premier League nella sua prima stagione al timone, con l’ex allenatore del Bournemouth Andoni Iraola il primo favorito per sostituirlo. Il Liverpool parte con Slot. Una dichiarazione del Liverpool recita: “Che questa sia stata una decisione difficile da prendere per noi come club è ovvio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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ARNE SLOT FINALLY EXITS LIVERPOOL AS SKY SPORTS CONFIRMS SHOCK DEPARTURE

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