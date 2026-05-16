Svolta di Strasburgo sui rimpatri Meloni | Il modello italiano è diventato anche l’approccio dell’Europa

Da secoloditalia.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente decisione a Strasburgo ha portato a una svolta sui rimpatri, con la proposta di riconoscere la legittimità di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori. La Dichiarazione di Chi?in?u ha evidenziato la possibilità per le nazioni di adottare strumenti come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, ispirandosi all’esperienza italiana avviata in Albania. Il governo italiano ha commentato che questo modello è ora diventato anche un approccio adottato dall’Europa.

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«La Dichiarazione di Chi?in?u riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania ». La svolta matura nel tardo pomeriggio di ieri, quando nei corridoi del vertice moldavo il testo viene definito fino all’ultima mediazione diplomatica. Oggi il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivendica il successo della linea italiana: «Quello che solo un anno fa faceva discutere, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa». Meloni: “Risultato importante”. Dietro quella dichiarazione c’è molto più di una disputa semantica sui migranti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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