Svolta di Strasburgo sui rimpatri Meloni | Il modello italiano è diventato anche l’approccio dell’Europa

Una recente decisione a Strasburgo ha portato a una svolta sui rimpatri, con la proposta di riconoscere la legittimità di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori. La Dichiarazione di Chi?in?u ha evidenziato la possibilità per le nazioni di adottare strumenti come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, ispirandosi all’esperienza italiana avviata in Albania. Il governo italiano ha commentato che questo modello è ora diventato anche un approccio adottato dall’Europa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

«La Dichiarazione di Chi?in?u riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania ». La svolta matura nel tardo pomeriggio di ieri, quando nei corridoi del vertice moldavo il testo viene definito fino all’ultima mediazione diplomatica. Oggi il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivendica il successo della linea italiana: «Quello che solo un anno fa faceva discutere, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa». Meloni: “Risultato importante”. Dietro quella dichiarazione c’è molto più di una disputa semantica sui migranti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Svolta di Strasburgo sui rimpatri. Meloni: “Il modello italiano è diventato anche l’approccio dell’Europa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Svolta Ue sui rimpatri. Meloni: “Il modello italiano è diventato anche l’approccio dell’Europa”«La Dichiarazione di Chi?in?u riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di... Migranti, Meloni: "Modello Albania legittimo, l’approccio italiano è diventato europeo"La premier ha rimarcato il ruolo italiano nel cambio di paradigma europeo sulla gestione dei migranti e delle espulsioni L’Italia in quattro anni, da... [Ouest-France] Strasburgo, Emegha affrontato dai fan del Club dopo aver firmato per il Chelsea: Perché stai mostrando la maglia di un altro club [sui social media]? Perché è il mio futuro club. Sai quando ho firmato con il Chelsea? Già un anno fa. Quando s reddit Euro digitale, svolta storica a Strasburgo: l’Europarlamento vota sì. Ecco cosa cambiaLe chiavi della sovranità monetaria europea sono passate, oggi 10 febbraio, per un’aula di Strasburgo. Non si è trattato di un voto legislativo in senso stretto, ma di qualcosa che gli somiglia ... panorama.it Migranti, svolta dell'Europa: rivedere le regole sui diritti umaniBRUXELLES - Una virata in piena regola. L'Europa chiede un cambio di passo nella gestione dei flussi migratori. La svolta parte da Strasburgo. Alla riunione del Consiglio d'Europa ventisette Stati con ... ilgazzettino.it