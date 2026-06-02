A Prato, il 2 giugno 2026, l’udienza preliminare a carico di Andrea Poggianti è stata aperta e subito rinviata. Poggianti ha dichiarato di essere del tutto estraneo ai fatti contestati. La sessione è stata posticipata per consentire ulteriori accertamenti. Non sono stati forniti dettagli sui capi di imputazione né sui motivi dello slittamento.

Prato, 2 giugno 2026 – Aperta e subito rinviata l’udienza preliminare a carico di Andrea Poggianti, avvocato di 36 anni, vicepresidente del consiglio comunale di Empoli e consigliere di centrodestra, finito nell’inchiesta sulle lettere minatorie inviate a politici e giornali per “screditare”, secondo l’ipotesi accusatoria, la figura politica di Tommaso Cocci, ex consigliere comunale di Fratelli di Italia a Prato. Il gup Iacopo Santinelli ha acconsentito a concedere un rinvio affinché le parti trovino un accordo, proposto dalla difesa di Poggianti. Di che tipo di accordo si tratti, però, non è stato chiarito. “Il rinvio disposto dal giudice... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lettere minatorie a Cocci, udienza subito rinviata: “Sono del tutto estraneo”

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