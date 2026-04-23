Rafa Leao e Riccardo Calafiori hanno dichiarato di non essere coinvolti nell’inchiesta della Procura di Milano riguardante un giro di escort di lusso, che coinvolgerebbe anche alcuni calciatori di Serie A. Entrambi hanno affermato di non aver commesso reati e di essere estranei alle indagini. I rispettivi legali hanno confermato che i loro assistiti sono estranei all’indagine in ogni aspetto.

Rafa Leao e Riccardo Calafiori professano la loro totale estraneità all’inchiesta della Procura di Milano per un giro di escort di lusso con clienti anche alcuni calciatori di Serie A. L’indagine, portata avanti dalla Guardia di Finanza, ha portato all’ arresto della coppia Buttini – Ronchi e di altri due collaboratori della società Ma.De.: sono accusati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, in merito alle serate nei locali della movida milanese con finale in hotel di lusso a base di sesso. Tra i loro clienti c’erano appunto diversi calciatori – nessuno è indagato – e i loro nomi sono emersi in una pagina del decreto di perquisizione: sono stati anticipati dal quotidiano il Giornale e poi diffusi dall’agenzia Ansa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo escort, Leao: “Non sono coinvolto e non ho commesso reati”. I legali di Calafiori: “È estraneo all’indagine in tutto e per tutto”

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Temi più discussi: Scandalo escort, i nomi dei calciatori nelle parole chiave dei pm; Scandalo escort a Milano, Leao smentisce tutto: Io estraneo, nessun reato; Escort a Milano, perché sono saltati fuori alcuni nomi dei calciatori di Serie A anche se non sono indagati; I nomi dei calciatori che circolano per l'inchiesta escort sono stati citati un po' a caso, almeno per ora.

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