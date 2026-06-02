Un giovane praticante avvocato di 26 anni, originario di Trebisacce, in provincia di Cosenza, ha scritto una lettera di rabbia e amore rivolta al Mezzogiorno. Attualmente lavora a Bologna, lontano dalla sua terra d’origine. La missiva esprime sentimenti contrastanti e denuncia le difficoltà vissute nel Sud, senza entrare in dettagli specifici. La lettera è stata condivisa sui social, suscitando reazioni di sostegno e discussioni sul futuro e le sfide del Meridione.

Sud Sono andato via dalla Calabria a 19 anni, unendomi a quella carovana di oltre 180mila calabresi - per la maggior parte under 35 - che negli ultimi vent’anni hanno dovuto fare le valigie per cercare un futuro altrove Ho 26 anni, vengo da Trebisacce, in provincia di Cosenza, e oggi faccio il praticante avvocato a Bologna. Sono andato via dalla Calabria a 19 anni, unendomi a quella carovana di oltre 180mila calabresi – per la maggior parte under 35 – che negli ultimi vent’anni hanno dovuto fare le valigie per cercare un futuro altrove. Leggendo l’intervista del manifesto a Christian Ferrari della Cgil sulla questione meridionale, la prima reazione è un misto di sdegno e rassegnazione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Lettera di amore e rabbia per il Mezzogiorno

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He ruined her marriage for a first love. After divorce, she remarried a prince; he begs for her back

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