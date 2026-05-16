Una lettera d’amore scritta nel 1477, considerata la più antica in lingua inglese, è stata resa nuovamente accessibile grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. La missiva esprime un conflitto tra il desiderio di amore e la preoccupazione per la stabilità finanziaria, un tema che rimane rilevante anche oggi. Dopo più di cinque secoli, il testo è stato digitalizzato e reso leggibile, permettendo di conoscere un frammento di storia sentimentale di epoca medievale.

Lei si chiamava Margery Brews; lui, John Paston III. E quella che è considerata la più antica lettera d’amore conosciuta in lingua inglese è tornata oggi sotto i riflettori grazie a un lavoro di trascrizione e analisi realizzato con l’intelligenza artificiale. Il documento fa parte delle celebri Paston Letters, oltre 400 lettere che raccontano la vita privata, politica ed economica di una famiglia inglese tra Medioevo e prima età moderna. Ma questa, in particolare, continua a colpire per quanto sembri contemporanea. Il testo integrale e l'analisi tramite Intelligenza Artificiale Ecco il testo integrale della lettera, poi tradotto.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La più antica lettera d’amore in inglese è del 1477 e adesso si può nuovamente leggere. Racconta un dilemma molto attuale: scegliere tra amore e sicurezza economica

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