Un giovane artista del rap italiano, conosciuto con lo pseudonimo di Glasond, ha recentemente pubblicato una lettera indirizzata ai boomer, mescolando toni di ironia e rabbia. Nato nel 2000 e originario della provincia di Cosenza, D’Alessandro ha attirato l’attenzione con questo intervento scritto, che ha fatto discutere tra chi segue le dinamiche del panorama musicale e dei social. La sua comunicazione si inserisce in un contesto di confronto generazionale, che coinvolge anche aspetti di postmodernità e critica sociale.

Francesco Antonio D’Alessandro, cosentino classe 2000 (così ho scoperto su rapteratura.it), è meglio noto come Glasond, nel magico mondo del rap italiano. Ho scoperto sempre grazie a rapteratura che il ragazzo, assieme alla sua crew, ha portato la Calabria sulla mappa del rap italiano. Personalmente, l’ho scoperto ormai qualche tempo fa grazie ad un amico calabrese, che credo l’abbia scoperto a sua volta tramite ilblast – o forse ho scoperto io il ragazzo tramite ilblast e l’ho passato all’amico calabrese – non ricordo la dinamica di preciso; per certo l’amico calabrese mi fece a suo tempo scoprire ilblast. Ilblast è una realtà che tenderebbe a destra, esistessero ancora queste categorie; immagino loro si definirebbero accelereazionari. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Glasond contro i boomer: analisi di Lettera ai boomer tra ironia, rabbia e postmodernità

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