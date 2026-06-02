Nel 1996, i Rolling Stones affrontarono un periodo di crisi durato 156 giorni, segnato da problemi finanziari, tradimenti e morti. Durante quell’estate, la band si trovò in bancarotta e attraversò numerosi disastri che influenzarono la loro carriera. Il libro di Ezio Guaitamacchi, “Paint it black”, ricostruisce quei momenti difficili e le conseguenze di un periodo turbolento per il gruppo.

I 156 giorni che sconvolsero l’epopea dei Rolling Stones. Con “ Paint it black ” Ezio Guaitamacchi racconta questa sera al Blue Note i sei mesi che nel ’69 hanno ridefinito la storia di Mick Jagger &Co spaziando dalla morte di Brian Jones ai fatti di Altamont prestando voce, passione e competenze ad una narrazione immersiva tra teatro e canzone. Se il giornalista milanese è il “bandleader”, lo spettacolo è impreziosito delle presenze di Brunella Boschetti, Andrea Mirò, Folco Orselli. Una vicenda umana e artistica, quella di “Paint it black”, che parte da lontano. "Forse da un mio libro di tanti, tanti, anni fa in cui approfondivo proprio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’estate del ’96 e gli Stones in bancarotta: "Morti, tradimenti e altri disastri"

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