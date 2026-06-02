Durante l’estate, molti caregiver continuano a svolgere il loro lavoro senza pause, anche quando le persone assistite sono in vacanza. Le loro mansioni non si fermano, e non hanno diritto a ferie o riposo. Questa situazione riguarda chi si prende cura di anziani, malati o disabili, senza interruzioni, anche nei mesi più caldi dell’anno. La loro presenza resta costante, indipendentemente dalla stagione.

In una stagione che richiama il riposo per la maggior parte della popolazione, c'è un lavoro invisibile che non può concedersi il lusso di fermarsi, neanche sotto il sole Per molti italiani, l’estateè ilperiodo in cui ci si concede una pausadal lavoro per dedicarsi a momenti di puro rilassamento, ad eventuali viaggi e al tempo di qualità in famiglia. Tuttavia, per milioni dicaregiverfamiliari, accade l’esatto contrario: questi mesi possono esseretra i più complicati dell’anno. Chi si prendecura quotidianamentedi un genitore anziano, di un partner malato o di una persona con disabilità è consapevole chela loro dedizione non si ferma con l’arrivo delle vacanze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’estate dei caregiver: quando le ferie non esistono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stipendi statali, indennità in busta paga anche durante le ferie. Entro l'estate sprint sul rinnovo dei contrattiEntro l'estate si prevede un'accelerazione sui rinnovi contrattuali e sui premi di produttività per i dipendenti pubblici.

Estate in arrivo: il piano ferie degli ospedali preoccupa le sigle sindacaliAlle porte dell’estate, l’Ulss 6 Euganea ha consegnato alle sigle sindacali il piano ferie previsto per il 2026, durante un incontro svoltosi il 6...

Temi più discussi: Caregiver familiare, l’Europa contro le disparità di genere; Il Veneto per l'assistenza familiare: progetto di legge bipartisan per i caregiver; L’Istituto di Agazzi riapre le porte ai Ricoveri di sollievo; ROSSANO VENETO | CENTRI ESTIVI, POCHE ORE PER I BAMBINI DISABILI: LA REGIONE CI ASCOLTI.

Essere adulti deve comportare così tanto controllo dei danni? reddit

Caregiver, la tragedia della solitudineA Castelfranco Emilia, un uomo di 92 anni ha ucciso la moglie 88enne, malata di Alzheimer e poi si è tolto la vita gettandosi dal secondo piano. Tra i 7 milioni di caregiver familiari, l'8,4% ha più ... vita.it

Approvata la delibera a sostegno dei caregiver familiariLa Giunta regionale dell'Umbria, su proposta della presidente Stefania Proietti, ha approvato una delibera con la quale si aggiornano criteri e le modalità di riparto delle risorse destinate ai ... ansa.it