Stipendi statali indennità in busta paga anche durante le ferie Entro l' estate sprint sul rinnovo dei contratti

Entro l'estate si prevede un'accelerazione sui rinnovi contrattuali e sui premi di produttività per i dipendenti pubblici. Le nuove buste paga continueranno a mostrare indennità anche durante le ferie, mantenendo le stesse modalità di pagamento. Negli ultimi mesi, i salari del settore pubblico sono aumentati di circa il 14% grazie ai rinnovi e ai premi. La modifica riguarda anche le indennità statali, che saranno riconosciute durante tutto il periodo di ferie.

I rinnovi contrattuali e i premi di produttività hanno arricchito le buste paga dei dipendenti pubblici, determinando nella Pa una crescita dei salari di quasi il 14% secondo l'ultimo rapporto dell'Aran. Ma adesso un nuovo elemento potrebbe spingere un altro po' le retribuzioni degli statali. Una sentenza della Corte d'appello di Roma, la numero 27372026, ha appena stabilito che i lavoratori del pubblico hanno diritto a vedersi riconosciute le indennità di turno, notturno e festivo anche nei giorni di ferie. Statali, spinta ai contratti Una busta paga decurtata durante le vacanze, da qui la decisione dei giudici, genera un effetto dissuasivo sulla fruizione del riposo annuale, meccanismo che si pone in contrasto con il diritto europeo e con l'articolo 36 della Costituzione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Stipendio PA: Come leggere la Busta Paga (Tabellare, Accessorio e NoiPA)

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