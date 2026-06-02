Leone XIV | la crisi demografica nasce dal rifiuto del cristianesimo

Le recenti analisi indicano che la crisi demografica in Europa è collegata al calo dell’adesione ai valori cristiani. Le politiche europee attuali, secondo alcuni studi, non favoriscono le famiglie numerose e contribuiscono alla diminuzione delle nascite. Si evidenzia anche che il rifiuto di principi religiosi tradizionali può influenzare le scelte di vita e di riproduzione delle persone. Non sono stati forniti dati specifici sulle politiche o sulle percentuali di rifiuto religioso.

? Punti chiave Perché il rifiuto dei valori cristiani sta svuotando l'Europa?. Come le attuali politiche europee ostacolano concretamente la natalità?. Quali contraddizioni nascondono le strategie familiari promosse da Bruxelles?. Cosa serve per restituire il senso di paternità e maternità?.? In Breve Critica all'ipocrisia delle politiche europee che promuovono l'aborto come diritto. Necessità di applicare il principio di sussidiarietà per contrastare l'individualismo. Riferimento all'insegnamento di san Giovanni Paolo II sulla centralità della famiglia. Impatto economico diretto delle decisioni di Bruxelles sul bilancio delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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