Il Papa ha avvertito che l’Europa rischia un vuoto demografico a causa della crisi delle nascite. Ha sottolineato come il rifiuto dei valori cristiani possa contribuire alla sterilità tra le giovani generazioni. Inoltre, ha criticato le politiche europee attuali, ritenute ostacoli concreti alla maternità. La preoccupazione si concentra sull’impatto di queste scelte sulla popolazione futura del continente.

? Domande chiave Come può il rifiuto dei valori cristiani causare la sterilità europea?. Perché le attuali politiche europee ostacolano concretamente la maternità dei giovani?. Quali risorse economiche mancano per trasformare la solitudine in crescita demografica?. Come può il principio di sussidiarietà salvare il futuro sociale del continente?.? In Breve Riferimento alla Familiaris consortio di Giovanni Paolo II per la centralità della famiglia.. Critica alle politiche europee che promuovono l'aborto e discriminano la maternità.. Necessità di integrare la sussidiarietà nei programmi economici dell'Unione Europea.. Legame tra crescita zero della popolazione e fenomeno della pandemia della solitudine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Leone XIV: l’Europa rischia il vuoto per la crisi demografica

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