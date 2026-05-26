Magnifica Humanitas l’enciclica di Papa Leone XIV | Il rifiuto delle radici cristiane ha portato l’Europa alla sterilità demografica

Un continente che invecchia, una “pandemia della solitudine” che si allarga, e un rifiuto di fondo delle radici cristiane che avrebbe prodotto “drastica sterilità”. Papa Leone XIV ha scelto parole nette nel ricevere in udienza i membri dell’Intergruppo del Parlamento europeo sulla demografia. La questione non è puramente statistica. “I problemi derivanti da una crescita demografica pari a zero sono molteplici e complessi”, ha detto il pontefice. E ha aggiunto: “I dati demografici non sono semplici statistiche, ma parlano di paternità, maternità e figli. E i figli sono il futuro”. L’Europa, secondo il Papa, rischia di essere il “vecchio continente” non più per la sua storia gloriosa, ma per l’età che avanza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

''Magnifica Humanitas, la prima Enciclica di Papa Leone XIV: lIA serva lumanità

Notizie e thread social correlati

Papa Leone XIV, la presentazione dell'enciclica Magnifica HumanitasPapa Leone XIV ha presentato nella sala del Sinodo l'enciclica “Magnifica humanitatis”, dedicata alla tutela dell’essere umano nell’epoca...

Papa Leone XIV presenta l’enciclica ‘Magnifica Humanitas’: “Disarmiamo l’IA”Il Papa ha pubblicato l’enciclica ‘Magnifica Humanitas’ in cui invita a disarmare l’intelligenza artificiale, sostenendo che questa tecnologia deve...

Temi più discussi: Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV. Pubblicazione il 25 maggio; Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale; Magnifica humanitas: attendendo l’enciclica; Si intitolerà Magnifica humanitas la prima enciclica di Leone XIV. Parlerà di dignità umana e IA.

In Magnifica Humanitas il papa ha richiamato l’attenzione sui rischi e sulle opportunità della AI L'enciclica invita alla prudenza, ma tradisce l'idea che dall'intervento pubblico non possano risultare effetti avversi @CarloLottieri su @ilgiornale x.com

La tecnologia non è di per sé un male ma, concretamente, non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa: pubblicata Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV dedicata all'intelligenza artificiale : r/ItalyHa reddit

Magnifica Humanitas: la prima enciclica di papa Leone XIVMagnifica Humanitas di papa Leone XIV affronta il tema dell'intelligenza artificiale nel tempo della pervasività tecnologica. elzevir.it

Leggere Magnifica Humanitas di Leone XIV per non avere paura dell’intelligenza artificialeLa prima enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'Ai è un giudizio chiaro sulle cose nuove del nostro tempo. Il ruolo di Anthropic e la necessità di disarmare ... tempi.it