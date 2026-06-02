Un leader scout ha criticato la scelta di alcuni gruppi di adottare un approccio “fluido” riguardo all’identità di genere, sostenendo che sia preferibile educare i giovani separatamente per maschi e femmine. Contestualmente, un rappresentante di un’associazione scout ha espresso disapprovazione verso le politiche di alcune organizzazioni, affermando che i giovani dovrebbero esplorare le caratteristiche proprie del proprio genere. Entrambe le dichiarazioni sono state fatte durante incontri ufficiali con associazioni di settore.

Prevost boccia Agesci parlando all’associazione Fse: «I giovani esplorino le caratteristiche proprie dell’essere uomo o donna». In un’Aula Paolo VI gremita da oltre 3.000 capi dell’Associazione italiana guide e scouts d’Europa cattolici (Fse), papa Leone XIV ha celebrato il cinquantesimo anniversario della fondazione con un discorso che, pur rivolto ai festeggiati, sembra parlare all’intero mondo dello scoutismo cattolico italiano. Gli altri scout cattolici in Italia sono, infatti, rappresentati dall’Agesci, spesso avanguardia di un certo mondo cattolico e che solo qualche giorno fa ne ha dato prova con le discusse aperture in tema di identità di genere e orientamento sessuale anche per i capi educatori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Leone tira le orecchie agli scout «fluidi»: «Bene educare divisi maschi e femmine»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Playing Brawl Stars with Fans | Damian's voice actor | Thrice is the charm

Notizie e thread social correlati

Leone tira le orecchie a tedeschi ribelli e lefebvrianiIl Papa ha chiesto che tutti i movimenti religiosi rimangano in comunione con Roma, anche in presenza di tensioni con alcuni gruppi.

Rane pescatrici, l’esca luminosa non serve solo per cacciare: aiuta i maschi a trovare le femmineIn alcuni pesci abissali, come la rana pescatrice e il melanoceto, si osserva una caratteristica particolare: un’esca luminosa sulla testa.