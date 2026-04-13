Rane pescatrici l'esca luminosa non serve solo per cacciare | aiuta i maschi a trovare le femmine
In alcuni pesci abissali, come la rana pescatrice e il melanoceto, si osserva una caratteristica particolare: un’esca luminosa sulla testa. Questa struttura, tradizionalmente considerata un’arma per attirare le prede, potrebbe avere anche un’altra funzione. Infatti, studi recenti suggeriscono che potrebbe aiutare i maschi a localizzare le femmine in ambienti molto oscuri, facilitando così le operazioni di accoppiamento.
Nei pesci abissali come la rana pescatrice e il melanoceto, l’esca luminosa sulla testa non serve solo attirare le prede: potrebbe aiutare i maschi a trovare le femmine nel buio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Cos’è questa storia delle tartarughe femmine che si lanciano dalle scogliere per sfuggire ai maschiSull'isola di Golem Grad, in Macedonia del Nord, ci sono troppe testuggini maschio e pochissime femmine.
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