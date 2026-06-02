L’enciclica del Papa? Ecco l’analisi che i cattolici tradizionalisti non possono fare

L’enciclica del Papa, pubblicata di recente, presenta una critica etico-spirituale alla civiltà tecnologica contemporanea. Il testo analizza le conseguenze di un progresso che, secondo l’autore, rischia di allontanare l’uomo dai valori fondamentali. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i cattolici tradizionalisti, che non possono commentare ufficialmente il contenuto. La sua diffusione ha attirato l’attenzione per le sue riflessioni sulla relazione tra fede, etica e tecnologia.

Tutti abbiamo letto l’enciclica del papa: spoiler, è una critica etico-spirituale della civiltà tecnologica contemporanea. I cattolici tradizionalisti, già anti-Bergoglio, l’hanno contestata perché diffonderebbe contenuti woke; mons. Viganò è arrivato all’illazione diffamatoria (l’enciclica sarebbe stata scritta con l’Ia: un aggiornamento del vecchio sofisma ad hominem ). Nessuno però ha ancora scritto che l’enciclica è una collazione di prosperi (la tecnologia può creare concentrazione di potere; i dati possono essere usati male; il profitto non è l’unico criterio etico; la guerra digitale pone problemi nuovi) che la metà basta; senza considerare le fallacie, le ambiguità e le petizioni di principio che la infarciscono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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