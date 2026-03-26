il papa tende una mano ai tradizionalisti

Il Papa ha nominato il nuovo prefetto del dicastero per i Testi legislativi, scegliendo un vescovo australiano. La decisione è stata annunciata oggi e ha sorpreso molti, considerando che il nome non era stato preventivamente diffuso. La nomina si inserisce in un movimento più ampio di apertura verso i tradizionalisti all’interno della Chiesa.

Leone XIV invita a “includere generosamente” chi è legato al vetus ordo. Purché “sincero” “Basta con la polarizzazione”. Ecco la linea-guida del pontificato di Leone XIV Roma. Nel giorno in cui il Papa ha nominato prefetto del dicastero per i Testi legislativi il vescovo australiano Anthony Randazzo (nome che nessuno aveva previsto, una costante di questo primo scorcio di pontificato), è stato diffuso il pensiero che Leone XIV – tramite lettera firmata dal cardinale segretario di stato, Pietro Parolin – ha inviato ai vescovi francesi riuniti a Lourdes. Fra i diversi temi toccati, c’è quello, delicatissimo, della liturgia. Un tema “al quale... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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Aggiornamenti e notizie su Papa tende

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