Papa Leone XIV e l’enciclica della Chiesa del futuro L’analisi di D’Anna

Notizia in breve

Papa Leone XIV ha pubblicato un’enciclica sulla Chiesa del futuro, che si distingue per un approccio innovativo e anticipatorio rispetto alle sfide dell’umanità. Rispetto alla Rerum Novarum di Leone XIII, questa enciclica si concentra su come la Chiesa possa adattarsi e guidare i tempi che verranno. L’analisi evidenzia un cambiamento nel modo di interpretare il ruolo della Chiesa, che si propone di anticipare le incognite e le trasformazioni sociali.