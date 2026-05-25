Papa Leone XIV e l’enciclica della Chiesa del futuro L’analisi di D’Anna
Papa Leone XIV ha pubblicato un’enciclica sulla Chiesa del futuro, che si distingue per un approccio innovativo e anticipatorio rispetto alle sfide dell’umanità. Rispetto alla Rerum Novarum di Leone XIII, questa enciclica si concentra su come la Chiesa possa adattarsi e guidare i tempi che verranno. L’analisi evidenzia un cambiamento nel modo di interpretare il ruolo della Chiesa, che si propone di anticipare le incognite e le trasformazioni sociali.
Due pontefici, un’unica Chiesa universale. Un’ecclesia però non più solo al passo con i tempi, come per la Rerum Novarum di Leone XIII, ma anticipatrice delle incognite che travagliano l’umanità, scandagliate in maniera originale e innovativa Papa Leone XIV. Culturalmente e pragmaticamente americano, ma teologicamente agostiniano il Leone d’oggi, come lo chiamano confidenzialmente in Vaticano, fonde già nel nome dell’enciclica Magnifica humanitas, elaborata dopo appena un anno di pontificato, l’autocoscienza teologicamente preconizzata dal Santo considerato il padre dell’interiorità, al salto nel futuro dell’intelligenza artificiale. Un... 🔗 Leggi su Formiche.net
Papa Leone XIV, Messa alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo - oggi 15 marzo ore 17
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la Repubblica. . L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, esclusione e morte. Lo ha detto Papa Leone XIV nell'Aula del Sinodo al termine della presentazione della sua prima Lettera Encicl facebook
E' la prima enciclica scritta da Papa Leone XIV x.com
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