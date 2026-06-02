Un look wet hair è stato protagonista di una recente sfilata di moda, dove i capelli sono stati acconciati con un effetto bagnato, lucido e ordinato. La scelta ha sostituito le soluzioni più semplici come le code di cavallo, puntando su uno stile che richiama le acconciature di epoche passate. La presentazione ha mostrato come questa tendenza si inserisca tra le proposte di alta moda, evidenziando una preferenza per acconciature dal finish lucido e definito.

Life&People.it Invece di cedere alla banalità di una coda improvvisata senza una forma precisa, la moda ripesca ancora una volta un linguaggio del passato. La risposta al calore cittadino non cerca di contrastare l’elemento umido, preferendo assecondarlo. Nasce così un’estetica liquida che evoca creature mitologiche e passerelle d’avanguardia. In questo modo lo styling trasforma un limite climatico in una precisa grammatica di stile. Il wet look si afferma così come l’alternativa allo chignon d’ordinanza, rubando dalla spiaggia lo stato naturale del capello. Si tratta di un’acconciatura potente, dal carattere androgino e tagliente, capace di infondere sicurezza a chi la indossa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’eleganza del wet look trasforma i capelli in manifesto di alta moda

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