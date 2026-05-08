Al Cilea una serata tra eleganza e emozioni per i dieci anni di alta moda dello stilista Cedro

Al Teatro Cilea si è svolta una serata dedicata ai dieci anni di carriera dello stilista Antonino Cedro, con un allestimento che ha unito moda e arte. Durante l’evento, il pubblico ha espresso il suo apprezzamento con una standing ovation e continui applausi. La serata ha visto la presentazione di diverse creazioni di alta moda, in un’atmosfera caratterizzata da eleganza e coinvolgimento emotivo.

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Una standing ovation finale, applausi continui e un’atmosfera carica di emozione hanno celebrato al Teatro Cilea i primi dieci anni di carriera dello stilista Antonino Cedro, protagonista di una serata che ha unito moda, arte e identità creativa in un racconto elegante e coinvolgente.L’evento.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate L'ex moglie dello stilista ha contribuito a plasmare la moda degli anni Novanta, ispirando anche una sua collaboratrice: Carolyn Bessette Kennedy.La serie tv Love Story (Disney+) ha riportato in auge il mito di Carolyn Bessette Kennedy, facendo appassionare una nuova generazione al suo... Terni, il concerto ‘Il Respiro Santo dell’Amor’: “Una serata ricca di emozioni, eleganza e profondità espressiva”Un concerto che unisce lirica, musica italiana e suggestioni sinfoniche in un viaggio musicale di grande intensità. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Gran Galà di Primavera al teatro Francesco Cilea: omaggio alla vita e alla maternità; Queenmania e Katia Ricciarelli insieme al Cilea: a Reggio Calabria una notte tra rock e lirica · ilreggino.it; Gran Galà di Primavera: il Premio Artemide Lucina sbarca al Cilea l'8 maggio 2026; Reggio Calabria, Queenmania e Ricciarelli al Cilea. Luca Lombardo porta la magia del trasformismo al Teatro Cilea di Napoli con ‘Todo Cambia’Il Teatro Cilea di Napoli ospita Luca Lombardo in 'Todo Cambia', uno spettacolo che unisce trasformismo e magia, omaggiando la tradizione del teatro napoletano. cronachedellacampania.it “L'ULTIMO SPETTACOLO" DI ROBERTO LIPARI CONQUISTA IL CILEA Tra ironia tagliente e riflessioni sull'Italia contemporanea, ieri sera il comico palermitano ha conquistato il pubblico del teatro Cilea nel penultimo appuntamento della stagione dell'Officina - facebook.com facebook