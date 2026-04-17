Domani pomeriggio a Montecatini Terme si svolgerà un evento che coinvolge moda ed eleganza sulla scalinata del palazzo comunale. A partire dalle 18, il centro della città vedrà sfilate di abiti raffinati e un’atmosfera di stile che animerà le vie principali. L’evento prevede anche l’esposizione di elementi architettonici e di identità urbana, creando un momento di aggregazione e interesse pubblico.

Pistoia, 17 aprile 2026 – Domani pomeriggio, a partire dalle 18, il centro cittadino di Montecatini Terme si trasformerà in un palcoscenico di fascino muliebre, eleganza, architettura e identità urbana. L'occasione sarà la sfilata delle creazioni della nota stilista toscana Eleonora Latrucci, allestita sulla scalinata del Palazzo comunale, con la regia di Paolo e Paola Mazzei, l’hair stylist Maurizio Martinelli e la paper stylist Cristina Biagi. Un’occasione magica che vedrà la scalinata del Palazzo Comunale trasformarsi nello scenario di un evento concepito per valorizzare lo splendore degli abiti ed uno dei luoghi simbolo della città....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moda ed eleganza sulla scalinata del palazzo Comunale di Montecatini Terme

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