M5S al fianco delle associazioni | Istituire consulta del terzo settore

Il Movimento 5 Stelle di Casal di Principe ha espresso il suo sostegno alle richieste delle associazioni Casalelab, Kairos e Together, proponendo di istituire una consulta del terzo settore. La proposta mira a creare un organismo che possa rappresentare e ascoltare le esigenze di queste realtà. La richiesta è stata presentata formalmente dal movimento, che si impegna a favorire un confronto più diretto con le associazioni locali.

Il Movimento 5 Stelle di Casal di Principe sostiene le istanze rappresentate dalle associazioni Casalelab, Kairos e Together. “In un momento di crescenti sfide per il terzo settore, ribadiamo con forza la necessità urgente di attivare forum e consulte dedicate - afferma il rappresentante del.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Associazioni ed enti del terzo settore, via al bando per l'assegnazione dei locali in comodato d'uso gratuitoJESI – L’amministrazione comunale di Jesi metterà a disposizione di associazioni ed enti del terzo settore alcuni locali in comodato d’uso gratuito... Presentazione del libro di Caio Mussolini, la Cgil al fianco delle associazioniLa CGIL di Caserta è convintamente al fianco della Sezione ANPI “Gennaro Di Paola” della Valle di Suessola, delle associazioni e delle forze... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Messina, trasporti sullo Stretto: De Luca (M5S) al fianco dei lavoratori Blu Jet; Amministrative Fondi, Carolina Morace (M5S) al fianco di Venditti; Sciopero Blujet, da Pd e M5S all’Orsa al fianco dei lavoratori marittimi a Messina; Quinta circoscrizione, la Lega si allea con Pd e M5S per sfiduciare il presidente: si apre lo scontro politico con Forza Italia. Ercolano, il M5S al fianco di Grazia sindaco. Caramiello: 'Firmato patto di legalità'Il Movimento 5 Stelle annuncia ufficialmente il proprio sostegno al progetto progressista della candidata sindaco di Ercolano Antonietta Garzia. Per il M5S da subito è stato il nome su cui puntare ed ... lostrillone.tv Amministrative Fondi, Carolina Morace (M5S) al fianco di VendittiVenerdì pomeriggio l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Carolina Morace è stata di scena a Fondi, in piazza della Repubblica, per sostenere la ... h24notizie.com Sciolto il consiglio comunale di Pagani, Villani (M5S): "Ferita profonda per la democrazia" Il Consiglio dei ministri ha disposto lo scioglimento del Comune di Pagani per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata, sancendo il terzo commissariamento de - facebook.com facebook Floridia (M5s): Decreto sicurezza, si inventano norme incostituzionali perché sono incapaci - Il video x.com