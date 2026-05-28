Asl Roma 3 nasce la Consulta Permanente per la Disabilità

Ieri pomeriggio, nella sede della ASL Roma 3 a Casal Bernocchi, si è tenuto il primo incontro della nuova “Consulta Permanente per la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari”. La riunione ha segnato l’avvio ufficiale di questa iniziativa, che coinvolge rappresentanti di vari enti e associazioni. La consulta si propone di affrontare questioni legate alla disabilità e di promuovere interventi in ambito sociale e sanitario.

Ostia, 28 maggio 2026 – La sede della ASL Roma 3 di Casal Bernocchi ha ospitato ieri pomeriggio il primo incontro che ha siglato la nascita della “Consulta Permanente per la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari”. Luogo di incontro per una partecipata analisi e confronto sulle tematiche correlate a tutto ciò che ruota intorno alle persone con disabilità. La riunione ha visto l’elezione alla presidenza della Consulta di Gabriella Schina, vicepresidente è stata eletta Emanuela Borin. Alla prima riunione era presente Laura Figorilli, Direttore Generale della ASL Roma 3: “Si tratta di un importante segnale della grande attenzione che la nostra Azienda riversa quotidianamente con continuità verso le tematiche della disabilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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