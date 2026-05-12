Legge elettorale Melonellum per blindare la leadership

Ieri sera, un incontro tra i leader del centrodestra si è concentrato sulla legge elettorale. La riunione non ha avuto come obiettivo l’accelerazione del processo legislativo, ma piuttosto ha mirato a rafforzare la posizione di leadership di uno dei principali esponenti del movimento. La discussione ha coinvolto i rappresentanti dei vari partiti, senza annunci ufficiali o decisioni immediate sulla nuova normativa elettorale.

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Il vertice di ieri sera di Giorgia Meloni con gli altri leader del centrodestra non aveva lo scopo di accelerare l’iter della legge elettorale, quanto piuttosto darle la certezza che gli alleati la seguano nel suo obiettivo principale: quello di eliminare i collegi e adottare un sistema con premio e con l’indicazione del candidato a Palazzo Chigi nel programma. Sul resto è pronta a trattare. Ma non è pronta a dare ascolto all’appello di 120 costituzionalisti, guidati dai due ex giudici della Consulta Enzo Cheli e Ugo De Siervo, che ieri hanno evidenziato tra le criticità del Melonellum proprio l’indicazione del candidato premier. I 120...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Legge elettorale, Melonellum per blindare la leadership ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Con la legge elettorale Meloni prova a blindare Schlein Legge elettorale, Vannacci: "Qualsiasi legge va bene purché tutti rispettino stesse regole"“Legge elettorale? Qualsiasi legge elettorale mi va bene, purché tutti rispettino le stesse regole. Argomenti più discussi: Legge elettorale, il governo tira dritto ma non si sa verso dove; Melonellum, il tempo della legge elettorale e quello della Costituzione; La non vittoria | Schlein è certa di vincere, ma non abbastanza da poter governare; Meloni vede gli alleati: sì alla legge elettorale per evitare il pareggio. Oggi vertice con i leader del centrodestra. Nell'articolo è scritto non può diventare normale che il #Parlamento sia eletto sulla base di una legge che poi sia dichiarata incostituzionale,sta diventando la norma retidigiustizia.it/leggi-e-diritt… @Cinziaznb @MovArtGarbaMi @claucub @PPed72 @ragusa x.com Meloni vede gli alleati: sì alla legge elettorale per evitare il pareggio. Oggi vertice con i leader del centrodestraROMA L'amo che lancerà nell'altra metà campo è quello delle preferenze, assieme a una sforbiciata al maxi premio di maggioranza previsto dallo Stabilicum, ... ilmessaggero.it