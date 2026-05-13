Legge elettorale dall’opposizione no al Melonellum

In questi giorni, il dibattito sulla legge elettorale si fa sempre più acceso. Le opposizioni sostengono che la maggioranza si trovi in una posizione di forte difficoltà, criticando il cosiddetto Melonellum. Le tensioni tra le forze politiche aumentano, con le parti che si confrontano su aspetti chiave del testo e sullo stato dei negoziati parlamentari. La discussione si concentra quindi sulle modalità di modifica della legge e sul consenso tra i gruppi coinvolti.

Riforme Voci su un accordo tra dem e Marina Berlusconi per il Colle, Forza Italia: messe in giro da Fdi per delegittimare il partito Riforme Voci su un accordo tra dem e Marina Berlusconi per il Colle, Forza Italia: messe in giro da Fdi per delegittimare il partito Sulla legge elettorale «la maggioranza è all’angolo», come affermano le opposizioni, o per lo meno è in grossa difficoltà. Per spiegare questa affermazione occorre riavvolgere il nastro esattamente sino alla conclusione del vertice di maggioranza di lunedì sera a Palazzo Chigi. In quella riunione, come avrebbe detto Umberto Bossi, «non si è trovata la quadra». La conclusione è stata un appello alle opposizioni a dire la loro, garantendo la disponibilità al dialogo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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