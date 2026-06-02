La 12ª edizione di Leftignition si è conclusa con la partecipazione di 100 Porsche, coinvolgendo appassionati e il territorio parmense. L’evento, che combina pista, cultura e territorio, è stato organizzato in collaborazione con Polo Parma. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e pubblico, celebrando il marchio Porsche attraverso diverse attività. La collaborazione con Polo Parma ha contribuito al successo dell’evento nella regione.

Si è conclusa con un grande successo la 12ª edizione di Leftignition, l’evento dedicato agli appassionati Porsche che ha visto protagonista il territorio parmense grazie alla collaborazione con Polo Parma. Quasi cento vetture del marchio di Stoccarda hanno animato l’Autodromo Riccardo Paletti di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

APCI e Polo Parma a TuttoFood Milano: la Food Valley protagonista tra relazioni, cultura e business internazionaleA TuttoFood Milano, l'evento dedicato al settore alimentare, vede la partecipazione di APCI e del Polo Parma, due realtà che rappresentano la Food...

Agrifiera 2026, un successo che si consolida per la 116° edizione, tra storia, territorio e culturaSi è conclusa con un bilancio molto positivo la 116ª edizione di Agrifiera, che si è svolta dal 23 aprile al 3 maggio.

Si parla di: Leftignition e Polo Parma: un successo da 100 Porsche tra pista, cultura e territorio.

APCI e Polo Parma a TuttoFood: la Food Valley in scenaEVENTI - L'11 maggio 2026, dalle 17:30 alle 19:00, l'arena Mixology Experience firmata APCI a TuttoFood Milano diventa il palcoscenico di Taste of Parma, l'appuntamento con cui Polo Parma porta le ... horecanews.it

Nasce Polo Parma: un nuovo modello imprenditoriale per valorizzare e promuovere il patrimonio di ParmaParma, una città che raccoglie arte, bellezza e cultura. Un luogo dove tradizione e rinnovamento si incontrano. Una terra che racconta di sapori e mestieri antichi capaci di connettersi con il ... gazzettadiparma.it