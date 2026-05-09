APCI e Polo Parma a TuttoFood Milano | la Food Valley protagonista tra relazioni cultura e business internazionale

A TuttoFood Milano, l'evento dedicato al settore alimentare, vede la partecipazione di APCI e del Polo Parma, due realtà che rappresentano la Food Valley italiana. La manifestazione accoglie circa 5.000 espositori provenienti da diversi paesi, creando un punto di incontro tra relazioni internazionali, cultura gastronomica e opportunità di business. La presenza di queste realtà sottolinea il ruolo di Milano come centro nevralgico nel panorama agroalimentare europeo.

TUTTOFOOD si conferma piattaforma strategica per il Sistema Italia e per il Sistema Europa, con 5.000 espositori, 4.000 top buyer e oltre 100.000 visitatori professionali attesi da 80 Paesi, registrando crescite a doppia cifra su tutti gli indicatori chiave. Un hub internazionale in cui filiere.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Si parla di: APCI e Polo Parma a TuttoFood: la Food Valley in scena; Apci e Polo Parma a TuttoFood Milano.