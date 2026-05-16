Agrifiera 2026 un successo che si consolida per la 116° edizione tra storia territorio e cultura
Si è conclusa con un bilancio molto positivo la 116ª edizione di Agrifiera, che si è svolta dal 23 aprile al 3 maggio. Durante questa manifestazione, Pontasserchio e il Comune di San Giuliano Terme sono diventati il centro di riferimento per il settore agricolo e rurale in Toscana. La fiera, giunta alla sua 116ª edizione, ha coinvolto numerosi espositori e visitatori, consolidando il suo ruolo come evento importante nel panorama locale.
Si chiude con un bilancio decisamente positivo la 116esima edizione di Agrifiera, che dal 23 aprile al 3 maggio ha trasformato Pontasserchio e il Comune di San Giuliano Terme nel punto di riferimento assoluto in Toscana per il mondo agricolo e rurale. Undici giorni pieni e intensi, caratterizzati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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