Agrifiera 2026 un successo che si consolida per la 116° edizione tra storia territorio e cultura

Si è conclusa con un bilancio molto positivo la 116ª edizione di Agrifiera, che si è svolta dal 23 aprile al 3 maggio. Durante questa manifestazione, Pontasserchio e il Comune di San Giuliano Terme sono diventati il centro di riferimento per il settore agricolo e rurale in Toscana. La fiera, giunta alla sua 116ª edizione, ha coinvolto numerosi espositori e visitatori, consolidando il suo ruolo come evento importante nel panorama locale.

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