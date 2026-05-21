La chiesa di Santa Chiara a Manfredonia è stata inserita nella lista dei luoghi candidati alla realizzazione del progetto “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI. Questa iniziativa mira a coinvolgere i cittadini nella tutela e valorizzazione dei beni culturali e storici presenti sul territorio. La candidatura è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e pubblicata sul sito dedicato, che permette ai cittadini di esprimere il proprio sostegno e di contribuire alla conservazione del patrimonio locale.

Un luogo profondamente legato alla storia, all’arte e alla memoria della nostra città, nato nel 1592 grazie alla volontà della nobildonna Isabella De Florio e consacrato nel 1680 dal cardinale Orsini. La chiesa custodisce un prezioso patrimonio artistico fatto di altari lignei dorati, tele, statue e opere di grande valore storico e devozionale. Con questa candidatura, Manfredonia vuole contribuire alla tutela e alla valorizzazione di uno dei suoi luoghi più significativi, coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e realtà del territorio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Chiesa di Santa Chiara di Manfredonia candidata a “I Luoghi del Cuore” Fai

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