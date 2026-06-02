Il piazzale davanti alle scuole era già molto affollato prima dell’apertura del seggio elettorale. Le persone si accalcavano, impazienti di votare, mentre la sezione era allestita nelle aule ora occupate dal centro medico. La testimone ricorda di aver visto il caos e la folla, con uomini e donne in attesa di entrare per esprimere il loro voto.

"La sezione elettorale fu allestita nelle scuole, dove ora c’è il centro medico: prima dell’apertura del seggio il piazzale era già affollatissimo, non si passava dalla gente che si era accalcata, erano tutti, donne e uomini, impazienti di votare. Ci fu una grande partecipazione popolare, si avvertiva il senso della conquista della libertà, della democrazia". Leda Bernardini, di Abbadia di Montepulciano, nata a dicembre 1924, ha raccontato tante volte quell’indimenticabile 2 giugno; ora che, a 101 anni e 5 mesi di età, un recente peggioramento delle condizioni fisiche le impedisce di riferire personalmente la preziosa testimonianza, è il figlio, Giulio Pepi, a farsene portavoce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leda Bernardini "io c’ero": "Il piazzale era affollato per conquistare la libertà"

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