Vladimir Luxuria ricorda il bullismo a scuola | Mi fecero la pipì nelle scarpe L’ora di ginnastica era una dimostrazione di virilità io ero diversa

Durante una recente puntata della trasmissione televisiva “La Volta Buona”, Vladimir Luxuria ha condiviso una dolorosa testimonianza riguardo agli episodi di bullismo subiti durante gli anni della scuola. Ha infatti ricordato come, all’epoca in cui frequentava la scuola, le aule fossero ancora divise in base al sesso degli alunni, sottolineando l’esistenza di sezioni esclusivamente maschili o femminili. L’attivista ha poi precisato: “Io ero nella classe maschile”. Il clima di discriminazione si faceva particolarmente pesante durante le ore di educazione fisica. “L’ora di ginnastica era considerata un po’ l’ora di dimostrazione di virilità”, ha raccontato Luxuria, descrivendo un ambiente in cui le aspettative sociali si scontravano con la sua identità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Vladimir #Luxuria racconta il bullismo subito a scuola, dagli insulti agli episodi umilianti negli spogliatoi. In tv ha ricordato le violenze vissute da adolescente e ha chiesto interventi concreti contro il bullismo nelle scuole. x.com

Vladimir Luxuria e il bullismo: Ero effemminata, a scuola mi facevano la pipì nelle scarpe. Nell'ora di educazione fisica ero ancora più diversaUn ricordo duro. Doloroso. Ma anche una testimonianza di forza. Vladimir Luxuria, ospite a La volta buona, ha raccontato il bullismo subito negli anni della scuola: Quando andavo a scuola le classi ... msn.com

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