Nelle ultime ore, la Procura di Pavia ha depositato nuovi atti nell’ambito dell’indagine sull’omicidio avvenuto a Garlasco, portando alla ribalta Andrea Sempio. Durante un interrogatorio, l’uomo ha riferito di essere stato presente sulla scena del crimine e di aver visto del sangue. La sua testimonianza si inserisce in un quadro investigativo che coinvolge anche altre persone, tra cui un altro soggetto chiamato Stasi.

L’inchiesta sull’omicidio di Garlasco sembra aver raggiunto una svolta drammatica e definitiva con i nuovi atti depositati dalla Procura di Pavia che pongono al centro della scena Andrea Sempio. A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, le intercettazioni ambientali catturate all’interno dell’auto dell’indagato offrono uno spaccato inquietante sulle sue riflessioni private. In particolare, un soliloquio registrato dai carabinieri il 12 maggio 2025 svela i pensieri di Sempio riguardo alla presenza di tracce ematiche sulla scena del crimine e alla posizione di Alberto Stasi, l’uomo che per anni è stato l’unico condannato per questa vicenda.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, il soliloquio di Sempio in auto: “Io c’ero e il sangue era lì”. E su Stasi…

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