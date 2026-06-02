Il pilota di Formula 1 ha dichiarato che il campionato mondiale è ancora aperto, ma ha affermato che l’esperienza più emozionante della sua vita è stato il matrimonio. Alla vigilia del Gran Premio di casa, ha sottolineato di mantenere intatte la gioia, la voglia di vincere e la passione, come nel suo primo anno in Formula 1. Ha inoltre commentato che l’evento più significativo della sua vita rimane il matrimonio.

Ripensandoci, ripensandosi, Charles Leclerc si illumina. Finalmente si torna a casa, nella sua Montecarlo, su strade che lo hanno visto attraversare ogni fase di una vita intensa, amara e dolcissima insieme. Al suo nono anno in Formula 1, l’ottavo con una Ferrari a cui ha giurato amore eterno, il Principe di Monaco fa i conti con passato e futuro: "Perché dentro mi sento come se stessi per correre la mia prima gara, ma so che alcune cose con gli anni sono cambiate". Di lui, degli altri, del mondo che lo circonda. Adesso che lì, nella sua Montecarlo, ha vinto, si è sposato, ha trovato serenità e consapevolezza. "Ma senza perdere la voglia di vincere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Leclerc: "Ferrari, il Mondiale è ancora aperto. Ma l'emozione vera me l'ha dato il matrimonio"

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Ferrari, le sensazioni di Charles Leclerc sul nuovo regolamento dopo i test F1 in Bahrain

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