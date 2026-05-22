Durante le ultime dichiarazioni, un rappresentante di un team di Formula 1 ha affermato che la Ferrari si trova ancora dietro la Mercedes in termini di prestazioni. Ha inoltre aggiunto che l’introduzione di un aggiornamento chiamato “Aduo” dovrebbe contribuire a ridurre il divario. Un pilota di un altro team ha invece commentato di aver notato una differenza di potenza sui rettilinei, precisando che talvolta la Ferrari sembra mancare di velocità rispetto ai motori Mercedes e Ford.

È un Charles Leclerc in cerca di riscatto quello arrivato nel giovedì dedicato ai media a Montreal, in Canada, per il quinto appuntamento stagionale della Formula 1. Il fine settimana di Miami, dove la rossa si era presentata con ben 11 novità in un importante pacchetto di aggiornamenti aerodinamici e meccanici, non è andato come il monegasco avrebbe sperato: è bastato un errore sul finale della gara, mentre tentata di tenersi alle spalle Oscar Piastri per il terzo posto sul podio, a vanificare i suoi sforzi. Ora per Leclerc e per la sua Ferrari è tempo di risposte in pista, mentre il giovane italiano Kimi Antonelli arriva nello stesso... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc: "Ferrari ancora dietro la Mercedes. Ma l'Aduo ci aiuterà ad avvicinarci"

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How Ferrari can close the gap to Mercedes in 2026 F1: ADUO rules and timing revealed

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