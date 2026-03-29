Kimi Antonelli ha vinto anche il Gran Premio del Giappone a Suzuka, dopo aver ottenuto la vittoria a Shanghai, e si è posizionato in testa al campionato di Formula 1. La Ferrari ha concluso la gara al terzo posto con Leclerc. La gara si è disputata su un circuito di 5,8 km con 53 giri totali.

SUZUKA (GIAPPONE) – Kimi Antonelli si ripete: dopo Shanghai vince anche il Gran Premio del Giappone e diventa nuovo leader del Mondiale di Formula 1. A Suzuka il 19enne bolognese precede Piastri e un super Leclerc, che batte l’altra Mercedes di Russell. Segue Lando Norris (McLaren), quinto davanti all’altra Rossa di Lewis Hamilton, sesto. Settima posizione per Pierre Gasly (Alpine) davanti a Max Verstappen (Red Bull). Chiudono la top ten Liam Lawson (Racing Bulls) davanti a Esteban Ocon (Haas). Ritiro per Lance Stroll (Aston martin) e Oliver Bearman (Haas), quest’ultimo finito a muro dopo 22 giri e ‘responsabile’ della safety car che ha agevolato il compito di Antonelli, poleman ma autore di una partenza non brillantissima. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Formula 1, Gp Giappone: Antonelli fa il bis a Suzuka e vola in testa al mondiale. Ferrari terza con Leclerc

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Kimi Antonelli è diventato il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a guidare il campionato mondiale. 19 anni, 7 mesi e 4 giorni. Il Record precedente era di Lewis Hamilton (2007), che divenne leader a 22 anni e 126 giorni dopo il GP di Spagna. An - facebook.com facebook

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