lecco il pastore andrea galbusera e il rito della transumanza

Notizia in breve

Un pastore di 38 anni ha condotto il suo gregge attraverso la città durante l’ultimo passaggio della transumanza. Ha spiegato di aver affrontato molti sacrifici, ma di non aver mai rinunciato all’evento. La transumanza, tradizionalmente praticata nelle aree rurali, si è svolta anche quest’anno, coinvolgendo il gregge nel centro urbano. La presenza del gregge ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, senza causare incidenti o problemi di ordine pubblico.