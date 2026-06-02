Lecco il pastore Andrea Galbusera e il rito della transumanza
Un pastore di 38 anni ha condotto il suo gregge attraverso la città durante l’ultimo passaggio della transumanza. Ha spiegato di aver affrontato molti sacrifici, ma di non aver mai rinunciato all’evento. La transumanza, tradizionalmente praticata nelle aree rurali, si è svolta anche quest’anno, coinvolgendo il gregge nel centro urbano. La presenza del gregge ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, senza causare incidenti o problemi di ordine pubblico.
L’ultimo passaggio del 38enne con il gregge anche in città: “Tanti sacrifici ma non abbiamo mai fretta, perché i tempi li detta la natura”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Il rito della transumanza: Tanto affetto per noi. Ormai è come una parataL’ultimo passaggio del pastore Andrea Galbusera con il suo gregge in città Tanti sacrifici ma non abbiamo mai fretta, perché i tempi li detta la natura . msn.com
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