Lecco il pastore Andrea Galbusera e il rito della transumanza

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pastore di 38 anni ha condotto il suo gregge attraverso la città durante l’ultimo passaggio della transumanza. Ha spiegato di aver affrontato molti sacrifici, ma di non aver mai rinunciato all’evento. La transumanza, tradizionalmente praticata nelle aree rurali, si è svolta anche quest’anno, coinvolgendo il gregge nel centro urbano. La presenza del gregge ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, senza causare incidenti o problemi di ordine pubblico.

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L’ultimo passaggio del 38enne con il gregge anche in città: “Tanti sacrifici ma non abbiamo mai fretta, perché i tempi li detta la natura”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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